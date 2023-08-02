محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية بمراكز الفتح وأبنوب والقوصية خلال أغسطس الجارى

بقرى حياة كريمة

قال عصام سعد محافظ أسيوط إن القوافل الطبية المجانية الشاملة التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة تستكمل فعاليتها السبت 5 أغسطس 2023 بقرية الحاج موسى التابعة لمركز الفتح وذلك ضمن القوافل الشهرية التي تستهدف قرى حياة كريمة على مستوى المحافظة في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح سعد أن القوافل انطلقت في 1 أغسطس الجاري لتقديم خدماتها لمواطني قرى حياة كريمة بـ 3 مراكز على مستوى المحافظة لتوفير الرعاية الصحية لهم حيث نفذت فعاليتها بقرية الأطاولة التابعة لمركز الفتح يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 أغسطس وفي قرية الحاج موسى يومي السبت والأحد 5 و6 أغسطس وتستمر فعاليتها الثلاثاء والأربعاء 8 و9 أغسطس بقرية عرب مطير ثم قرية الكلابات بنفس المركز يومي السبت والأحد 12 و13 أغسطس بعدها تتوجه إلى مركز أبنوب بقرية المعابدة يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 أغسطس وبعدها قرية العطيات يومي السبت والأحد 19 و20 أغسطس وتختتم أعمالها بمركز القوصية بقرية عرب الجهمة يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 أغسطس تم تتوجه القافلة في نهاية فعاليتها يومي السبت والأحد 26 و27 أغسطس بقرية رزقة الدير بمركز القوصية.

كان محافظ أسيوط قد تلقى بيانًا بخطة القوافل العلاجية الطبية الشاملة خلال شهر أغسطس 2023 وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة وكافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.