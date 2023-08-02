الصحة: إطلاق 180 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات خلال أغسطس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 180 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار أنه يتم إطلاق القوافل الطبية المجانية في المراكز بداخل المناطق والوحدات الطبية بكل محافظة، مشيراً إلى أنه يتم اطلاق 9 قوافل طبية مجانية بكل محافظة من محافظات أسوان والجيزة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج.

وتابع “عبدالغفار” كما يتم اطلاق 10 قوافل طبية بكل محافظة من محافظتي البحيرة ومطروح، إضافة إلى اطلاق 8 قوافل طبية بكل محافظة من محافظات أسيوط والبحر الأحمر والقاهرة والمنيا والوادي الجديد، مشيراً إلى أن عمل القافلة الواحدة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأشار الدكتور محمد غباشي القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية إلى اطلاق 7 قوافل طبية بكل محافظة من محافظات الإسكندرية والمنوفية ودمياط، كما سيتم اطلاق 6 قوافل طبية بكل محافظة من محافظات الشرقية والفيوم وجنوب سيناء وكفر الشيخ.

وتابع “غباشي” أنه سيتم اطلاق 5 قوافل طبية بكل محافظة من محافظات الاسماعيلية والدقهلية وقنا، كما سيتم اطلاق 4 قوافل طبية بمحافظة الأقصر، بجانب اطلاق قافلتين بمحافظة السويس.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه سيتم نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بالتفصيل بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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