برنامج الأغذية العالمي: ارتفاع أسعار الحبوب سيؤدي لأزمة مالية كبيرة (فيديو)

قالت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إن هناك مخاوف في برنامج الأغذية العالمي ومنظمات الأمم المتحدة بشكل عام، بسبب انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود.

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هشاشة في الغذاء العالمي

وأضافت "عطيفة"، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن أسواق الحبوب شهدت عدم استقرار في الأسعار، وحدث ارتفاع بشكل ملحوظ، خلال الفترة الماضية، ما أثر بشكل سلبي على بعض الدول، خاصة أن هناك هشاشة في الغذاء العالمي، نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي.

ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية سيؤدي إلى أزمة مالية كبيرة

وأكدت أن ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية سيؤدي إلى أزمة مالية كبيرة، لافتة إلى أن اتفاقية الحبوب كانت تسمح لبعض الدول وبرنامج الغذاء العالمي في تأمين الغذاء لهذه الدول من البحر الأسود، وتأثرت منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير، لأنها الأقرب وكانت تعتمد اعتمادًا كليًا على استيراد الحبوب من البحر الأسود.

وأشارت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إلى أن هناك تكلفة إضافية لاستيراد الحبوب، منها تكلفة النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود.