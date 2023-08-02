موعد الأنشطة الروحية بكنيسة مارمينا في الإسكندرية

يتوافد الأقباط الأرثوذكس في منطقة فلمنج بالإسكندرية، غدًا الخميس، إلى كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي، للمشاركة في الفعاليات الروحية التي تقام يصورة منتظمة بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

يستمر اللقاء لمدة ساعتين بعد أن يفتتح طقوسه الروحية مجموعات من خورس الشمامسة الذين يطبقون خلال القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة الآباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

احتفالية الذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات

هذا اللقاء مع احتفالية الذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، االذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها لمدة 40 عامًا، خلفًا لمثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" وأعاد إليها الحياة الروحية من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر.

ولد البابا شنودة باسم "نظير جيد" في 3 أغسطس من عام 1923 بقرية سلام بمحافظة أسيوط، وعاش في في ظروف قاسية بعدما رحلت أمه فور ميلاده متأثرة بحمى النفاس، وكانت سيدات القرية يتناوبن لرعايته وهو فى المهد، ويذكر مثلث الرحمات البابا شنودة عن هذه المرحلة في حديثه الأخيرة أنه رغم ما وصل إليه لا يزال "مديونًا لهن".

حرص قداسة البابا خلال فترة توليه الكرسي المرقسي على توحيد المسيحية كما أظهر موقفًا وطنيًا كبيرًا حين وقف أمام العالم يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه".