رواد التواصل الاجتماعى يسخرون من قطع الكهرباء فى المواعيد غير الرسمية و"التنمية المحلية" ترد

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أمس فى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين لمدة ساعة بحد أقصى فى 24 محافظة من الساعة 12 ظهرًا، بتطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي .

وبرغم من ان هناك جدول محدد لموعيد قطع الكهرباء ، الا ان بعض المواطنين ورواد التواصل الاجتماعى تقدموا بشكاوى وكتابة منشورات يشاركون فيها مدى استيائهم من قطع الكهرباء فى موعيد غير المحددة فى تعليقات ساخرة

تستعرض بوابة الوفد فى السطور التالية آراء المواطنين حول قطع الكهرباء فى الموعيد الغير محددة بالجدول :

وفى ذات السياق قال طارق الجندى ، ان قطع الكهربا خارج الجدول ، ويتسأل طارق "طيب احنا حصتنا في العزيزية من ٧ إلى ٨ مساء ...قاطع ١٢ ونص الظهر ليه "

وقال احمد عبد العال ساخرًا " حاجتين جم في دماغي لما الكهربا قطعت النهاردة وجت في ميعادها حسب الجدول المعلن أمس "

مستكملآ " الحاجه الأولي ، لو االواحد مظبط اموره وبيمارس حياته عادي وطالع نازل في الاسانسير وأجهزة البيت شغالة عادي وحصل عطل كهربا ما في المنطقة وقطعت الكهربا وجت والكلام دا حصل في غير الموعد المحدد لقطعها ، الواحد حيعرف ازاي أن قطع الكهرباء المرة دي كان خارج الجدول ولا تبع الجدول ، حاجة تلخبط صح .

الحاجه التانية "مثلا ناس من منطقة ورايحين يخطبوا لابنهم من منطقة تانية بعيدة عن منطقتهم وخارج جدول منطقتهم مش لازم الناس دي يسألوا ويطأسواويعرفوا الأول ميعاد قطع الكهربا في منطقة نسايبهم الجداد اللي هي اكيد مش نفس ميعاد جدولهم بدل ما اول ما يدخلوا من الباب الكهربا تقطع تقوم خالة العروسة رازعها في وشهم وتقولهم دا ايه الجواز المنيلة دي والنسب النحس المدحوس دا من اولها "

وعلق كريم زكريا " هو جدول مواعيد قطع الكهربا بتاع دكرنس اتطبق و لا لسه و المواعيد دي صح و لا غلط لان معاد قطع الكهربا في منتقطتنا عدي و الكهرباما قطعتش و لا دي اشتغاله و لا ايه الوضع ياريت حد يعرفنا "

أرقام لشكاوى انقطاع الكهرباء في المواعيد غير المعلنة :

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، فى تصريحات صحفية ، إن الوازرة تعمل على تطبيق خطة ترشيد الكهرباء وتخفيض الإضاءة العامة بالتنسيق مع المحافظات.

وأضاف مساعد وزير التنمية فى تصريحاته، أن مجلس الوزراء أعلن مواعيد انقطاع الكهرباء في المحافظات يوم الإثنين الماضي، مشددا على تطبيق المواعيد المعلنة حتى لا يتضرر المواطنون.

تحديد أرقام لشكاوى انقطاع الكهرباء في المواعيد غير المعلنة

وأكد قاسم، أن مبادرة صوتك مسموع خصصت أرقاما للتواصل في حال وجود مشاكل في مواعيد انقطاع الكهرباء في ظل تخفيف الأحمال، لافتا إلى أنه يمكن التواصل من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر رقم واتساب 01150606783 ورقم الخط الساخن 15330 لتلقي شكاوى انقطاع الكهرباء.

توجيه رؤساء الأحياء والمدن بتكثيف الحملات للتأكد من التزام المحال بالغلق في المواعيد المحددة

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن ونواب المحافظين بتكثيف الحملات للتأكد من التزام المحال التجارية والورش بالغلق في المواعيد المحددة وغلق الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها في أثناء مواعيد العمل، وفصل كل الإعلانات الموجودة على واجهات المحال والإضاءة الداخلية بعد الغلق.

وعن نظام العمل أون لاين يوم الأحد، أكد قاسم، أنه سيطبق في وزارة التنمية المحلية وعلى موظفي الدواوين بالمحافظات، وفي المصالح الحكومية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين للعمل من المنزل بنظام الأونلاين لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال وفق توجيهات رئيس الوزراء.

وأوضح أنّ هناك إدارات تتطلب التعامل المباشر مع المواطنين بالأحياء والمدن، وسيتم مراعاة ذلك، لافتا إلى أن المبادرات مثل صوتك مسموع تتفاعل مع المواطنين وتتلقى الرسائل والاقتراحات عبر الإنترنت، وبالتالي يمكن لها العمل بنظام الأون لاين.