وليد حنالله يبدأ تصوير فيلم "الرغبة" في أحد المدن الساحلية.

يشارك الفنان الشاب وليد حنالله، في فيلم قصير يحمل عنوان «الرغبة»، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، في إحدي المدن الساحلية المصرية .

ويسعى صناع فيلم «الرغبة» لتقديم مشروع فني شبابي مختلف للمنافسة في كل مهرجانات الأفلام القصيرة في مصر، ثم عرضه في المهرجانات العالمية الخاصة بهذه النوعية من الأعمال الفنية.

فيلم "الرغبة" بطولة مجموعة من الفنانين الصاعدين الذين يسعون لإلقاء الضوء على المواهب الشبابية، ويظهر مدى إبداع الفنانين المستقلين في مصر والوطن العربي.



فيلم «الرغبة» يدور في إطار اجتماعي درامي تشويقي، يناقش بعض المشاكل بين الأشخاص، من العاطفة إلى الرغبات المكبوتة، بين أفراد المجتمع.

الجدير بالذكر إن الفنان وليد حنالله قدم العديد من الفيديوهات التوعوية علي السوشيال ميديا والتي لفتت الأنظار لصناع العمل لاختياره للمشاركة في العمل برفقة مجموعة من الشباب.