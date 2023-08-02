وحدة للطب الرياضي بالمركز الأولمبي بالمعادي

قامت الوزارة بانشاء وحدة للطب الرياضي داخل المركز الاولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي وذلك لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للرياضيين، وذلك فى اطار خطة وزارة الشباب والرياضة في النهوض و التوسع في منظومة الطب الرياضي.

وقد بدأت وحدة الطب الرياضي عملها اليوم داخل المركز الاولمبي، حيث قام الفريق الطبي بالمركز بإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة للاعبين المنتخب المصري للملاكمة قبل سفره، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة، نحو تطوير منظومة الطب الرياضى فى الوزارة تحت إشراف الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي،والدكتورة ناهد حجاج مدير عام الشئون الطبية .

وتعد وحدات الطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة وحدات متخصصة في تقديم الرعاية الصحية للرياضيين واللاعبين، وتضم فريقًا من الأطباء والمتخصصين في مجال الطب الرياضي، الذين يهتمون بالعناية البدنية والنفسية للرياضيين وتقديم كافة الدعم اللازم لهم.

وتقوم هذه الوحدات ايضا بتقديم خدمات مختلفة للرياضيين، مثل الفحوصات الطبية الدورية، والعلاج الطبيعي، وإعداد برامج التدريب الرياضي، وتوفير النصائح الغذائية المناسبة للرياضيين.

كورال أطفال الشباب والرياضة يُشارك في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الادارية الجديدة

في سياق آخر شارك كورال أطفال وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، و بقيادة المايسترو دكتور مصطفى محمود في فعاليات احتفالية شباب مصر التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة العاصمة الادارية بمقر ساحة الشعب بالعاصمة الادارية الجديدة، بحضور ٥٠٠٠ من الشباب من مختلف محافظات الجمهورية والكيانات الشبابية والرياضية.

ويضم الكورال في عضوية بإشراف الاظارة المركزية لتنمية النشء الادارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين العديد من المواهب الفنية نتاج مسابقات اكتشاف المواهب التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للنشء.



وقد شارك كورال اطفال وزارة الشباب والىياضة في أحياء العديد من الفاعليات الوطنية والقومية والندوات التثقفيية بالتعاون مع الدفاع الشعبي والعسكري واحتفالات وزارة الشباب والرياضة.

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