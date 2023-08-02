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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فوفانا: القتالية تميز لاعبي الزمالك قبل مواجهة النصر

فوفانا، لاعب النصر
فوفانا، لاعب النصر السعودي

يترقب عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الزمالك بنظيره النصر السعودي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

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ونجح الزمالك في تحقيق الفوز برباعية نظيفة على الاتحاد المنستيري في الجولة الأولي، بينما سقط بالهزيمة بهدف نظيف أمام الشباب في الجولة الثانية.

فيما تعادل النصر أمام الشباب بدون أهداف في الجولة الأولي، بينما حقق الفوز برباعية مقابل هدف على الاتحاد المنستيري في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وعلق سيكو فوفانا، لاعب النصر السعودي على مواجهة الزمالك، حيث قال:" مباراة مهمة جداً للفريق في مشوار البطولة، ولدينا الإمكانات اللازمة لتحقيق الفوز والفريقين لديهم الرغبة في تحقيق الانتصار".

وتابع:" جماهير النصر تمنحنا طاقة إيجابية كبيرة وهو ما شاهدناه في المواجهتين الماضيتين للفريق في البطولة". 

وأكمل فوفانا تصريحاته:"لا نركز على لاعب معين في الزمالك ولكن المجموعة ككل، وما يميزهم القتالية حتى الدقائق الأخيرة.

وأكد لاعب العالمي على جاهزيته خلال مواجهة الغد، حيث قال:" جاهزون غداً لكل السيناريوهات، وإسعاد جماهير النصر بالتأهل".

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتاج للفوز من أجل الصعود للدور المقبل، بينما يحتاج النصر للتعادل أو الفوز بأي نتيجة للصعود.

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