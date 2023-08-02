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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمشاركة 21 منشأة بالإسماعيلية

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت وزارة العمل: “إن الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية تنسيقًا مع مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية”، أطلقت ملتقي السلامة والصحة المهنية على مدار يومين، بشركة جيدتكستايل للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالاستثمار، وفندق المرجان بمدينة فايد، بحضور عدد 50 من مسئولي السلامة والصحة المهنية في 21 منشأة صناعية وفندقية بالإسماعيلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر التوعية والتثقيف حول أساليب السلامة والصحة المهنية وأهدافها والحفاظ على العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل الآمن، الذي يزيد من الإنتاج ويسهم في دفع للاقتصاد القومي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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 أوضحت الوزارة في بيان لها أنها تلقت تقريرًا من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية أفاد فيه بإطلاق ملتقى للسلامة والصحة المهنية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بنية العمل بالوزارة برئاسة غادة إبراهيم، وبحضور الكيميائى محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة، والذي ألقي كلمة الإدارة المركزية، ومحاضرة توعوية حول التعرف علي جميع أنواع مخاطر بيئية العمل لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة، وذلك من أجل توفير بيئة عمل آمنة، وشارك في الملتقى شركة المقاولون العرب فرع الإنشاءات والورش المركزية، وفرع سيناء، والترسانة البحرية، وفرع القناة، ومجموعة السويدي للصناعة، ومصنع فيلوستي أبارلز، ومصنع جيد تكستايل، والشركة المصرية الأوروبية، ومصنع الكرنك، وجي بي تك، ومصنع شينجدا إيجيبت، ومصنع أوراجلو، وتو إم الكتريك، ومصنع آمبي إنترناشيونال، وشركة القناة المواني، ومحطة كهرباء أبوسلطان، ومصنع المهن الطبية للأدوية، وشركة مصر للدواجن، وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، ومبارك كول.
 


أضاف مدير المديرية أنه في السياق نفسه، حضر الملتقى الكيميائي محمد مدكور من الإدارة المركزية للسلامة بالوزارة، وقدَّم محاضرة عن تقييم وتحليل المخاطر بالمنشآت، دار خلالها مناقشات مع الحضور المشاركين لتعظيم الاستفادة من موضوعات الملتقى، وتم الرد على الاستفسارات التساؤلات حول موضوعات المحاضرات، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء الملتقى تم تنظيم زيارة لرئيس مركز فايد العميد عمر الشافعي، وذلك لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق لدعم وتسهيل مهام مكتب السلامة والصحة المهنية بفايد.

 

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