وزارة العمل تعلن عن دورات تدريبية على مهن سوق العمل بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، دورات تدريبية مجانية من خلال وحدة التدريب المتنقلة بمنطقة 45، على مهنة كهرباء التوصيلات لـ10 متدربين ومتدربات، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، التى أطلقتها وزارة العمل.

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يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتدريب الشباب من الجنسين داخل القرى بالمحافظات، وتأهيلهم لسوق العمل، ووفق أحدث أساليب وأدوات ومناهج التدريب العالمية.

وزارة العمل تعلن دورات تدريبية على مهن سوق العمل بالأسكندرية

دورات تدريبية بالإسكندرية:

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، متابعة الدورة التدريبية بوحدة التدريب المُتنقلة على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك انطلاقًا من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب على مهن تتناسب مع سوق العمل، ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.

وقال وكيل المديرية، إنه يمكن للشباب من الجنسين الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية التي توفرها المديرية، التقدم بطلبات لمقرات مراكز التدريب المهنى التابعة، وكذلك إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، والتى يستمر تنفيذها على مدار العام، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وذلك للشباب من سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدربين خلالها على أدوات التدريب كافة مجانًا، كما يتم التدريب على أيدي مدربين ماهرين تم اختبارهم بديوان عام الوزارة، وفق أحدث المناهج التدريبية والمعدات الحديثة، ويحصل المتدربين فى نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري.