مدرب النصر السعودي: "الأداء الجماعي يميز الزمالك.. وشكابالا أفضل لاعبيه"

أكد لويس كاسترو، المدير الفني للنصر السعودي، أن الزمالك يتميز باللعب الجماعي ويقدم أداءً كبيرًا، خصوصًا مع تقليل المساحات وحماس لاعبيه في الاحتكاك بالخصم.

أوضح أن قائد الفريق شيكابالا يعد أميز لاعبي الزمالك، كما أنه يمتلك إمكانات فنية عالية للغاية على الرغم من تقدمه في العمر.

تصريحات لويس كاسترو:

تحدث كاسترو خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الزمالك والنصر السعودي، إذْ قال: "مباراة الغد مهمة للغاية للفريقين وستحسم هوية المتأهل للدور المقبل بنسبة كبيرة- فريق الشباب السعودي في وضعية إلى حد ما أفضل في ترتيب المجموعة، ومباراة الغد تمثل نهائي بين الفريقين".

تابع: "نعتمد على كامل المجموعة وليس اسم واحد فقط، وأعرف أن وجود ساديو ماني يجذب الانتباه بشكل كبير وهو لاعب ضمن منظومة الفريق حاليًّا".

أكمل مدرب العالمي تصريحاته: "بناء الفريق يحتاج الكثير من العمل والجهد ونحتاج للكثير من المفاتيح الفنية في النواحي الهجومية والدفاعية كافة".

-وأضاف:"كرة القدم مليئة بالضغوط ودائمًا نسعى للعمل الجيد وتصحيح الأخطاء، ونحن جاهزون للانتصار فقط وليس اللعب على التعادل الذي يؤهل الفريق أيضًا".

بينما تطرق للحديث عن نقاط القوة في الزمالك، فقال: "ما يميز الزمالك الأداء الجماعي، ويقدِّمُ دائمًا أفضل ما لديه خصوصًا تقليل المساحات والحماس الكبير في الاحتكاك بالخصم".

بينما علق على من هو أفضل لاعبي الزمالك؟ ورد: "شيكابالا هو أميز لاعبي الزمالك ويملك إمكانات عالية للغاية".

اختتم: "نملك جهازًا طبيًّا مميزًا للغاية خصوصًا في عملية الاسترجاع اللياقي والاستشفاء مع ضغط المباريات".

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك أمام النصر في السادسة من مساء الغد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.