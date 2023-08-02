جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تفتح بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم 1445

فتحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم، اليوم الأربعاء الموافق 15 محرم 1445هـ/ 2أغسطس 2023م، مما جعلها من الجامعات السعودية الأكثر بحثًا على جوجل.

الجدول الزمني لبوابة القبول لبرامج الدبلوم

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، الجدول الزمني لبوابة القبول لبرامج الدبلوم كالآتي:

فتح بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم اليوم الأربعاء الموافق 15 محرم 1445هـ/ 2 أغسطس 2023م.

غلق بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم الساعة 12 ظهرًا من يوم الأثنين الموافق 20 محرم 1445هـ/ 7 أغسطس 2023م.

إعلان النتائج وبدء فترة تأكيد القبول، يوم الأحد الموافق 26 محرم 1445 هـ/ 13 أغسطس 2023 م.

آخر موعد لتأكيد القبول الساعة 12 ظهرًا من يوم الأثنين الموافق 27 محرم 1445 هـ/ 14 أغسطس 2023 م.

فيما دعت الجامعة المتقدمات استخدام متصفح google chrome للدخول على بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم بالجامعة.

كما أكدت الجامعة أنه لا يوجد تقديم (قبول) يدوي، كما لن يكون هناك أجهزة حاسب آلي في قاعة المؤتمرات أو في مبنى عمادة القبول والتسجيل، موضحة أنه من لم يتم قبوله في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بإمكانه من خلال هذه البوابة التقديم على برامج الدبلوم لملء المقاعد في حالة انسحاب بعض الطالبات المقبولات، وتتم المفاضلة تنافسياً بين المتقدمات ووفق المقاعد المتاحة والمعتمدة في هذه البرامج.

ولفتت إلى أنه جميع طلبات القبول ستكون إلكترونية إما من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بالرياض أو بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبالتالي لا حاجة لمراجعة عمادة القبول والتسجيل.

وأشارت عمادة القبول بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عبر موقعها الإلكتروني، أن بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم بالجامعة هي بوابة يمكن من خلالها للطالبات اللاتي لم يتم ترشيحهن للقبول في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والتقديم على برامج الدبلوم في الجامعة لملء المقاعد في حالة انسحاب بعض الطالبات المقبولات، وتتم المفاضلة بشكل تنافسي وفق معايير وشروط القبول والمقاعد المتاحة والمعتمدة في هذه البرامج.