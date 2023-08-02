كنيسة مارمينا بمدينة نصر تحتفل بذكرى القديسة مريم المجدلية.. تفاصيل

تحتفل كنيسة مارمينا والبابا كيرلس التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوكس، غدًا الخميس، بمناسبة ذكرى القديسة مريم المجدلية، ذلك بمقرها في منطقة مدينة نصر بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

تستضيف الطقوس الروحية في هذا اللقاء متضمنة إقامة القداس الإلهي والتسبحة، وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس.

ًتعد القديسة العذراء المجدلية إحدى تلميذات يسوع المسيح وصاحبة السيرة والعظة الروحية التي تمنح في النفس تجديد والتوبة كما أخذتها الكنيسة القبطية رمزا للإنسان الخاطئ الذي يعود عن الطريق المضل ويتوب إلى الله، وهى من إحدى السيدات التي وردت ذكراهن في الكتب المسيحية وتحتل مكانة عالية باعتبارها أول من ظهر لها المسيح بعد موته حسب ما ورد في إنجيل يوحنا "يو20".

يتزامن هذا اللقاء مع الاحتفال بالذكرى الـ100 على ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث "معلم الأجيال"، الذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها لمدة 40 عامًا، خلفًا لمثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" وأعاد إليها الحياة الروحية من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر وحرص على توحيد المسيحية كما أظهر موقفًا وطنيًا كبيرًا حين وقف أمام العالم يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه".

ولد البابا شنودة بإسم "نظير جيد" في 3أغسطس من عام 1923 بقرية سلام بمحافظة أسيوط، وعاش في في ظروف قاسية بعدما رحلت أمه فور ميلاده متأثرة بحمى النفاس، وكانت سيدات القرية يتناوبن لرعايته وهو فى المهد، ويذكر مثلث الرحمات البابا شنودة عن هذه المرحلة في حديثه الأخيرة أنه رغم ما وصل إليه لا يزال "مديونًا لهن".