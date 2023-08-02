اعتماد الحركة الداخلية بمدير أمن كفر الشيخ

اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ

اعتمد مدير أمن كفرالشيخ اللواء إيهاب عطية، الحركة الداخلية لقيادات ومساعدي المدير ، حيث تم تكليف، اللواء عبد الحليم فايد، مساعدًا لمدير الأمن للأمن العام، واللواء وائل الأشوح مساعدًا لمدير الأمن للوحدات، واللواء عبد اللطيف مزروع، مساعدًا لمدير الأمن للشئون المالية والإدارية، واللواء أشرف النويشي، مساعدًا لمدير الأمن للأفراد، واللواء حسام نبيه، مساعدًا لمدير الأمن للشرطة المتخصصة، واللواء عماد جلال، مديرًا لإدارة تأمين الطرق، واللواء أحمد جبر، مساعدًا لمدير الأمن لفرقة الحامول، واللواء علي رزق، مساعدًا لمدير الأمن لفرقة دسوق.

يشار إلى اعتماد مدير أمن كفرالشيخ، الحركة الداخلية لضباط المباحث ،وشملت الحركة، تعيين العقيد محمد عبد العزيز رئيسًا لفرع مباحث غرب كفرالشيخ، ويضم دسوق وفوه مطوبس ،وتجديد الثقة في المقدم محمد أبو الخير، رئيساً لفرع البحث الجنائي بالحامول ، والمقدم رامى عبد الصمد شرف الدين رئيس لمباحث المخدرات والمقدم محمد قطاطو رئيسًا لمباحث الرياض، والمقدم سعد اللبيشى رئيسًا لمباحث بندر كفرالشيخ ، والرائد محمد أبوشعيشع رئيسا لمباحث سيدي سالم، والرائد أحمد عبد الشافى رئيسًا لمباحث مركز كفرالشيخ ، والرائد أحمد مصطفى عمر رئيسًا لمباحث قسم ثان كفرالشيخ .

كما شملت الحركة، تعيين ،الرائد فؤاد الفقى رئيسا لمباحث فوة، الرائد أحمد النجار رئيسًا لمباحث دسوق، المقدم محمد عماد رئيسًا لمباحث البرلس، المقدم ضياء راشد رئيسًا لمباحث مركز بيلا ،المقدم محمد هانى عصر رئيسًا لمباحث الحامول، المقدم محمد سمير رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام ،المقدم مصطفى منيسى رئيس لمباحث الأموال العامة والمعلومات الجنائية ،المقدم أحمد بسيونى رئيسا لمباحث التموين والمرافق العامة، والرائد محمد مخيمر رئيسًا لمباحث الأسلحة غير المرخصة والذخيرة ،والرائد أحمد قطاطو رئيسًا لمباحث المرور ، والرائد محمد عاطف رئيسًا لمباحث قلين، والرائد أحمد الفقي رئيسًا لمباحث مطوبس ،والنقيب أحمد يسرى رئيس لمباحث قسم بيلا.

وشملت حركة تنقلات مديرية أمن كفر الشيخ 2023 تجديد الثقة في كل من العقيد إبراهيم عصام مشرف، مأموراً لقسم شرطة بندر دسوق، والعقيد محمد كمال، مأموراً لمركز شرطة دسوق، والعميد هشام الزعفراني، مأموراً لمركز شرطة سيدي سالم، والمقدم عمر أبو المجد البحيري، مأموراً لمركز شرطة فوه، والعقيد أحمد عبد العزيز، مأموراً لمركز شرطة بيلا.

كما تضمنت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة كفرالشيخ 2023 المقدم فتحي رزق، مأموراً لقسم شرطة بيلا، والمقدم بهاء حمودة، مأموراً لمركز شرطة الرياض، والعميد أحمد ثروت، مأموراً لمركز شرطة البرلس، والعقيد أحمد الجمل، مأموراً لمركز شرطة كفرالشيخ.