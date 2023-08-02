تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2-8-2023

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2-8-2023، تراجعًا جديدًا بمتوسط جنيهين مقارنة بـ سعر الدواجن بداية الأسبوع الجاري، لتسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى 59 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 67 و70 جنيهًا.

من جهة أخرى ارتفعت أسعار الأعلاف مجددا بنحو 500 جنيه بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي بمتوسط ألف جنيه في الطن الواحد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر طن العلف إلى 23000 جنيه.

ومن هنا ننشر أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2-8- 2023:

فسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 59 جنيهًا للكيلو والدواجن الساسو 95 جنيهًا للكيلو.

واستقرت أسعار الدواجن البلدي حر عند 95 جنيهًا للكيلو.

كما سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 55 جنيهًا للكيلو.

أسعار أجزاء الدجاج

وتراوح سعر البانية اليوم بين 165 و170 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما استقر سعر الأوراك عند 77 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو الكبد والقوانص 85 جنيهًا.

أما سعر كيلو الدبابيس 92 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وتباين سعر البيض اليوم الأربعاء 2-8-2023 حيث سجل سعر طبق البيض الأبيض 95 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 104 جنيهات.