أسعار الدواجن تنهار .. وهبوط البانيه 40 جنيهًا دفعة واحدة خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدواجن تراجع كبير خلال الأيام عقب شطحات كبيرة نالت أسعارها خلال العام الحالي، إذ هبط سعر كيلو الدواجن بنحو 25 جنيهًا أو يزيد.

ووصل سعر كيلو الدجاج اليوم الاثنين 17 يوليو 2023، إلى 60 جنيهًا للكيلو، بحسب بورصة الدواجن بمصر والبورصة العمومية للدواجن، بعد نحو 85 جنيهًا في فترة العيد.

ويبدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء من 76 -58 جنيهًا في المزرعة، و60 جنيهًا وقد يصل إلى 67 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

ووصل سعر الفراخ البلدي : 95-110 جنيهات للكيلو، والدواجن الساسو: 105- 110 جنيهًات للكيلو، والأوراك: بين 68- 80 جنيهًا للكيلو.

ويبدأ سعر دبابيس من 85- 90 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر البانيه من 138- 165 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

فيما سجل سعر الأجنحة من 40-50 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الهياكل : 29-35 جنيهًا للكيلو.

أما عن الفراخ الأمهات البيضاء، فوصل سعرها غلى 56 جنيهًا في المزرعة، و60-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

كما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر يبحث عنه الملايين يوميا، بعدما ارتفعت إلى مستويات قياسية، وتبدأ من 122 جنيهًا فقط اليوم في المحلات أو قد يزيد في بعض المناطق، وسجلت بدءًا من 118 جنيهًا في المزرعة أو أقل، بعد 122.