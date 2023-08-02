"عبدالغني" بطلاً لتحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر

بعد تفوفه على عشرة أوائل

بعد تفوقه على عشرة أوائل توج تحدي القراءة العربي في دورته السابعة الطالب مصطفى محمد عبدالغني بطلاً على مستوى الأزهر .

وتم إختيار "عبد الغنى" من بين 2068650 طالباً وطالبة، منهم 5100 طالب وطالبة من فئة أصحاب الهمم، مثلوا 9516 معهداً أزهرياً، وتحت إشراف 7900 مشرف ومشرفة قراءة، شاركوا في منافسات التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي تنظمها "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" منذ إطلاقها في العام 2015، بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وتم الإعلان عن فوز " عبدالغني" من الصف الثاني عشر في معهد البنين كوم أمين من محافظة أسوان باللقب، خلال الحفل الختامي للدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر و الذي جرى مؤخرا بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر ومريم خليفة الكعبي سفيرة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، مندوبة الدولة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والدكتور عبدالكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي وعدد من أهالي الطلاب والطالبات المشاركين في المنافسات.

كما شهد الحفل الختامي تتويج الطالبة مريم محمود أحمد من الصف الثاني الثانوي في معهد فتيات سمالوط الإعدادي في محافظة المنيا بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم.

وحققت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي أرقاما قياسية تمثلت بمشاركة 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة حول العالم، فيما بلغ عدد المدارس المشاركة أكثر من 188 ألف مدرسة، إضافة إلى 150 ألف مشرف قراءة، كما شهدت إضافة فئة جديدة لأصحاب الهمم، حيث يشارك أكثر من 22500 طالب وطالبة في التصفيات على مستوى الدول.

وأكد " الضويني" ، أن "مبادرة تحدي القراءة العربي، تلعب دوراً حيوياً في تعزيز مكانة اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، وتشجيع الأجيال الجديدة على الاهتمام بها والتمكن في علومها، وقد نجحت المبادرة منذ إطلاقها في العام 2015 في استقطاب عشرات ملايين الطلاب والطالبات العرب، الذين تنافسوا على زيادة حصيلتهم الثقافية والمعرفية في مشهد عربي جامع يسعد كل مهتم ومعني باللغة العربية والشأن التعليمي والتربوي لما فيه خير مجتمعاتنا وحضارتنا العظيمة وأجيالنا القادمة".

وأضاف: "سجل الطلاب والطالبات الدارسون في معاهد الأزهر الشريف حضوراً متميزاً في المستوى، وزخماً غير مسبوق في أعداد المتنافسين، ونشعر بالفخر لمشاركة أكثر من مليوني طالب وطالبة أزهريين في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي، ولا شك في أن هذا النجاح الذي شهدته التصفيات حتى وصولنا إلى اختيار الفائزين، ما كان له أن يتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) وجميع القائمين على التحدي، والجهات المعنية في جمهورية مصر العربية".

من ناحيتها، قالت مريم الكعبي: " نثمن في دولة الإمارات دور الأزهر الشريف في نشر قيم الدين الإسلامي والتسامح، وتبنيه روح الوسطية والاعتدال، ونعلم جميعاً دوره التاريخي في الحفاظ على لغتنا العربية، لغة القرآن الكريم، ودعواته الدائمة إلى العلم كشرط أساسي للنهوض الحضاري، وهذا ما ينسجم مع أهداف مبادرة تحدي القراءة العربي وسعيها إلى إنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل يرسخ قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة".