الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضمن مبادرة صيف شبابنا..

أنشطة ترفيهية لذوي القدرات والهمم بمركز شباب ماقوسة بمحافظة المنيا

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية "إدارة قادرون باختلاف"، تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم خلال فصل الصيف، بمراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم المنتشرة في محافظات مصر المختلفة.

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الشباب والرياضة تبدأ مشروع "خطوة نحو حياة أفضل" في بني سويف

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عروض مميزة لـ"كورال الحلم" في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

 نظَّم شباب ماقوسة بمحافظة المنيا تدريبات لذوي القدرات والهمم، رياضية وأنشطة فنية وتعليم صناعة المشغولات اليدوية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بأبنائنا القادرون باختلاف وتوفير الإمكانيات كافة لهم ودمجهم في المجتمع.

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