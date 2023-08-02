أنشطة ترفيهية لذوي القدرات والهمم بمركز شباب ماقوسة بمحافظة المنيا

ضمن مبادرة صيف شبابنا..

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية "إدارة قادرون باختلاف"، تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم خلال فصل الصيف، بمراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم المنتشرة في محافظات مصر المختلفة.

نظَّم شباب ماقوسة بمحافظة المنيا تدريبات لذوي القدرات والهمم، رياضية وأنشطة فنية وتعليم صناعة المشغولات اليدوية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بأبنائنا القادرون باختلاف وتوفير الإمكانيات كافة لهم ودمجهم في المجتمع.