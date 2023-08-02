عروض مميزة لـ"كورال الحلم" في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

نجح فريق كورال وزارة الشباب والرياضة "كورال الحلم" في تقديم العديد من العروض المميزة خلال الاحتفالية الكبري التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية.

تأتي هذه الاحتفالية ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لتعزيز دور الشباب في المجتمع، وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنمية الشباب ودعمهم لتحقيق التنمية المستدامة.

وقدم كورال الحلم فقرة غنائية مميزة نالت إعجاب الحضور بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز تضمن ميدلي لمجموعة من أغنيات " يا حبيبتي يا مصر، مصر يا أم الدنيا، رجالة يا بلدنا، فيها حاجة حلوة، حلوة بلادي السمرا، طوبة فوق طوبة" .

كما شارك فريق أوركسترا وزارة الشباب والرياضة للبركشن بقيادة المايسترو الدكتور أيمن عز - الذي كان في استقبال الضيوف والمشاركين قبل بداية الاحتفالية، وتم تقديم بعض الففقرات الموسيقية والأغاني الوطنية التي زادت من حماس وإعجاب وتفاعل جميع الحضور.

شارك في الاحتفالية الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد عباس -رئيس شركة العاصمة الإدارية،وعدد من الوزراء والمحافظين والرياضيين والكيانات الشبابية وبعض من الفنانين والاعلاميين وكبار الشخصيات، وأكثر من 5000 شاب وفتاة من جميع محافظات الجمهورية، بالتزامن مع إطلاق مبادرة "صيف شبابنا" التي تم إطلاقها ابتداء من الأول من شهر أغسطس وحتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٣.