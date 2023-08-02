محافظ الدقهلية يعتمد المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 237

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم المرحلة الثانية والأخيرة للقبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 237 درجة للناجحين بالشهادة الإعدادية بدلا من مجموع 243 درجة.

جاء ذلك وفقا لما عرضه الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بعد أن تم حصر الأماكن المتبقية ببعض المدارس بالادارات التعليمية بنطاق المحافظة حيث يبلغ عدد الطلاب الناجحين بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني 51500 طالب وطالبة موزعين على 1030 فصلًا وبذلك تبلغ كثافة الفصل الواحد 55 طالبًا وطالبة.

وفي ذات السياق اعتمد "مختار" نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام بنسبة نجاح 80٪ وبذلك تصبح النتيجة النهائية لهذا العام 97.3٪ حيث تقدم للامتحان 123812 طالبًا وطالبة نجح منهم 120542 طالبًا وطالبة، ومن ناحية أخري كانت نتيجة امتحان الدور الثاني للإعدادية مكفوفين بنسبة 100٪ وإعدادية القسم المهني بنسبة 100٪.

وقال "مختار" كل التوفيق لأبنائنا الطلاب ونتمني لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية في شتى المجالات والعلوم.

وأكد "المحافظ" أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للإرتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.