الأسبوع الثقافي الحديث يناقش "الوفاء"‎ بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة

أقيمت فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الثلاثاء 1 أغسطس 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "الوفاء"‎، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن الوفاء نعمة من أفضل النعم التي يمن الله بها على عباده المخلصين، ولقد امتدح سبحانه وتعالى به سيدنا إبراهيم (عليه السلام)، فقال سبحانه : "وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى" وامتدح به سيدنا إسماعيل (عليه السلام)، فقال سبحانه: "وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا"، بل إن النص القرآني الكريم قد قدم الوصف بصدق الوعد على الوصف بالنبوة والرسالة، تأكيدًا على عظمة وخصوصية هذه الصفة الكريمة، وأن الحق (سبحانه وتعالى) أمرنا بالوفاء بالعهود والعقود والأمانات، ونهانا عن خلف الوعود ونكث العهود وخيانة الأمانات ويبين لنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) أن خلف الوعد ونكث العهد وخيانة الأمانة من أخص صفات المنافقين، فقال (صلى الله عليه وسلم): "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ"، فالوفاء شيمة من أهم شيم الكرام، والغدر من صفات اللئام.

الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد قاهر التتار.‏

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد متولي عبدالمقصود.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البحر.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد آل عمار.‎

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام علي ( رضي الله عنه).‎

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المجمع الإسلامي.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد كفر الشيخ عطية.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القرية الحمراء.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الدرب الكبير.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المحطة.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإخلاص.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عيد.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المينا الشرقي.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيد أبو أحمد.‎

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القوشتي.‎

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد كيما الكبير.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير( الرضا).‎

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد جاد محسن.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو جراب.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العمري.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي طلحة.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الخطباء كومير.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الهدى.