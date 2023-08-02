لائحة اتهام جديدة ضد ترامب.. تتعلق بأحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي

أعلنت هيئة المحلفين التي تحقق في التدخل في انتخابات 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية تقديم لائحة اتهام جديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقًا لما نشرته شبكة CNN الأمريكية.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

وقال ترامب، إنه علم أن لائحة اتهام جديدة ستوجه إليه اليوم، متوقعًا إدانته بتهم فيدرالية تتعلق بأحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي.

وحسب ما نشرته شبكة NBC News الأمريكية، تابع ترامب في رسالة موجهة للأمريكيين: سوف يتم توجيه الاتهامات إلى رئيسكم المفضل اليوم، والمحقق جاك سميث سوف يعلن لائحة اتهام بحقي.

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة طلبًا للرئيس الأمريكي السابق بشأن استبعاد مدع عام في التحقيق في انتخابات جورجيا واقتراحه بإلغاء التقرير النهائي لهيئة المحلفين الكبرى ذات الأغراض الخاصة.

توجيه لائحة اتهام لترامب

ورفض قاضٍ في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، يوم الإثنين، جهود الفريق القانوني لدونالد ترامب لتقديم أدلة في الاتهام الموجه للرئيس السابق بشأن تدخله لإلغاء انتخابات 2020 في جورجيا، كما رفضت المحكمة طلبًا من ترامب بشأن استبعاد المدعي العام الذي يحقق معه.

وكشفت تقارير أمريكي عن ملايين الدولارات التي أنفقتها لجنة العمل السياسية التابعة لحملة ترامب الانتخابية على مشاكله القانونية، في الوقت الذيوصلت فيه تكلفة المشاكل القانونية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصلت للحد الأقصى، مما دفع ترامب لمطالبه أنصاره بإنشاء صندوق تبرعات لتغطية نفقات أزماته القضائية.

وقال مصدر أمريكي في تصريحات لشبكة CNN: إن لجنة العمل السياسي التابعة لحملة ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب، المسماة Save America، أنفقت أكثر من 40 مليون دولار على الرسوم القانونية منذ بداية هذا العام.