7 خطوات لشراء شهادات بنك مصر الدولارية.. دون الذهاب للبنك

طرح بنك مصر شهادتي ادخار جديدة "القمة" بعائد 9% سنويًّا، وهي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، وشهادة "إيليت" بعائد 7% سنويًّا، ويصرف بشكل ربع سنوي بالدولار.

بدأ بنك مصر في تلقي طلبات شراء شهادات الادخار الدولارية الجديدة، التي تم الإعلان عن طرحها أمس بعائد 7% و 9%، ويبحث الآلاف من المواطنين الراغبين في الحصول على الشهادة من خلال شرائها عن خطوات شراء الشهادات الدولارية الجديدة من بنك مصر إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك.

وتستعرض "بوابة الوفد" في سياق السطور الآتية خطوات شراء الشهادات الدولارية الجديدة من بنك مصر إلكترونيًّا، عبر التطبيق الخاص بالبنك:

خطوات شراء الشهادات الدولارية الجديدة من بنك مصر إلكترونيًّا:

تحميل التطبيق الخاص ببنك مصر BM Online عن طريق play store للأندرويد و app store للأيفون.

تسجيل الدخول على تطبيق BM Online عن طريق كتابة الرقم التعريفي وكلمة السر الخاصة بالعميل.

يتم بعد ذلك النقر على إصدار شهادات استثمار.

تظهر أمام العميل الشهادات المتاحة في البنك والتي يمكن له شراؤها بسهولة من خلال التطبيق.

يقوم العميل باختيار نوع الشهادة "القيمة، إيليت".

ثم بعد ذلك مبلغ الشهادة الذي يبدأ من 1000 دولار فيما فوق.

وتأتي الخطوة الأخيرة وهي تأكيد الطلب بعد استكمال البيانات.

تفاصيل الشهادة الدولارية "القمة":

أعلن بنك مصر أن شهادة القمة تقدِّمُ عائد 9% سنويًا، وهي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدَّمًا للـ3 سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

تفاصيل الشهادة الدولارية "إيليت":

فيما أوضح بنك مصر أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، على أن يبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي.

أشار البنك إلى أنه يمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصي 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

أماكن شراء شهادات بنك مصر الدولارية:

يمكن شراء الشهادات بالنسبة للمصريين أو غير المصريين من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي، كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقًا لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات.