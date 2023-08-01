أوكرانيا تُعلن تسجيل 50 هجومًا روسيًا في خيرسون

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 50 هجوما أمس في منطقة خيرسون ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين.



وقال أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون- في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "قتل أربعة أشخاص وأصيب 18 آخرون بينهم طفل"، نتيجة للعمليات الروسية، مضيفا أن الجيش الروسي نفذ خلال اليوم الماضي 51 هجوما، حيث تم إطلاق 260 قذيفة هاون ومدفعية وصواريخ جراد وطائرات بدون طيار.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية قصفت الأحياء السكنية في مستوطنات المنطقة ومبنى إداريا ومؤسسة تعليمية في منطقة خيرسون .

على صعيد متصل، أعلن حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم الثلاثاء، أنه "في 31 يوليو، قتل اثنان من سكان منطقة دونيتسك نتيجة قصف في منطقة زوريان، وأصيب ثلاثة آخرون .. مشيرا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.

نيران كثيفة بالقرب من قرية سادوف

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن المدفعية الروسية أمطرت مجموعات من المخربين الأوكرانيين بنيران كثيفة بالقرب من قرية سادوف في مقاطعة خيرسون.

وكشفت وسائل الاستطلاع لمجموعة القوات الروسية عن أماكن تمركز مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية في منطقة قرية سادوفوي، كما تم تدمير نقطة قيادة ومراقبة للمخربين خلال غارة نيران.

وفي اتجاه خيرسون، ألحقت القوات الروسية أضرارًا نيرانية بتجمعات القوى العاملة للعدو حول قرى أنتونيفكا وشيروكا بالكا وبريدنيبروفسكا.

وفي سياق آخر، صرح مسؤولان في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، في وقت متأخر الاثنين، أن طائرات مسيرة ضربت مناطق مأهولة بالسكان في المدينة، لافتين إلى أن إحدى الطائرات دمرت طابقين في سكن مبيت لطلاب كلية.

وقال رئيس شرطة منطقة خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا، فولوديمير تيموشكو، إن هجومين وقعا أثناء الليل أحدهما على الكلية والآخر في وسط المدينة، وفق رويترز.

كما أضاف تيموشكو لمحطة تلفزيونية عامة أن شخصاً أصيب في وسط المدينة.

من جهته، تحدث رئيس بلدية المدينة إيهور تيريخوف عن 3 هجمات.

وكتب تيريخوف على تطبيق تليغرام للتراسل: "دمرت إحدى الطائرات المسيرة طابقين في مبنى سكني للمبيت".

كما أردف: "اندلع حريق، وتتواجد خدمات الطوارئ في الموقع".

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