وزيرة البيئة توجه بضرورة وضع خطة إعلامية لنشر تكنولوجيا الوقود الحيوي

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة وضع خطة إعلامية للعمل على نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي ورفع الوعي بها، ودمج أنشطة المؤسسة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة."

مجلس أمناء مؤسسة الطاقة

وقد ترأست فؤاد، الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣م بحضورالدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور طلعت عبد القوى الأمين العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة من وزارتي الدفاع والتنمية المحلية والإنتاج الحربى، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمتابعة أعمال المؤسسة، فى إطار العمل على التوسع فى إنشاء وحدات الوقود الحيوي في كافة محافظات الجمهورية.

التنمية المستدامة

وتوجهت وزيرة البيئة، بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية والتنمية المستدامة وكذلك الأمانة التنفيذية على الجهود المبذولة والمضي قدماً فى التقدم فى هذا الملف الحيوي، والذي أصبح أكثر حيوية فى ظل أزمة الطاقة وكذا مشاركتها ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أن هذا الملف يزداد أهمية يوما بعد يوم على المستوى الوطنى.

منظمة العمل الدولية

كما استعرض وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة عرضا أشار خلاله إلى أن العام الماضى شهد إنشاء عدد وحدات بلغ ١٥٤ وحدة، منهم ٤٨ وحدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مضيفاً أنه يتم تنفيذ المشروع ودمج به شباب وشركات ناشئة، ومن خلال تلك الشركات يتم تدريب رواد أعمال على أعمال إنشاء وحدات الغاز الحيوي ليصبحوا مؤهلين بعد التدريب اللازم ومرحلة المشروع لفتح شركات فردية للعمل فى هذا المجال، مشيرا إلى أن عدد الشركات الناشئة بلغ حتى الآن (٣١)، كما أنه بالتعاون مع البنك الكويتي تم إنشاء عدد ٦١ وحدة وتدريب ٦ مهندسين و٦ عمال فنيين إنشاء، كما مول صندق حماية البيئة بالوزارة وحدة تجريبية تعد الأولى من نوعها فى مصر بتكنولوجيا متطورة بحديقة الحيوانات معتمدة على الروث الحيوانى الناتج عن الحديقة، تستخدم فى إضاءة وتدفئة الإكثار لبيت الزواحف، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٤٠ متر مكعب يومياً.

المخلفات الحيوانية

وأوضح رضوان، أن إجمالى الوحدات التى أنشأتها المؤسسة منذ إنشاءها بلغ حتى الآن ١٨٤٣ وحدة، تنتج ١.٩ مليون متر مكعب سنوى من الغاز، تعادل ٦٥ ألف أنبوبة بوتاجاز، كما بلغت كمية المخلفات الحيوانية التى تعالجها ٤٩ ألف طن، وكمية السماد الذي ينتج حوالى ٤٨.٥ ألف طن، مشيرا أن المستفيدين من تلك المشاريع بلغ حوالى ٩ الآف نسمة، كما بلغت مساحة الأرض المستفيدة التى تغطيها كمية السماد ٦ الآف فدان، ونتج عنها إنشاء حوالى ٣١ شركة ناشئة، حوالى ٩٥ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

الغاز الحيوي

واستعرض الإجتماع خطة عمل المؤسسة للعام القادم حيث يجري تنفيذ إنشاء وحدة مركزية لإنتاج الغاز الحيوي بالتعاون مع بنك الكويت الوطني بسعة ٥٠٠ م٣، يستفيد منها حوالى ١٦٠ فرد، ومشروع لإنشاء ١٠٠ وحدة غاز حيوى منزلية بمحافظة بنى سويف سعة ٣م بالتعاون مع الجمعية القبطية للخدمات، إضافة إلى مشروع إنشاء وحدة متطورة بمحافظة المنوفية سعة٢٥٠م٣ بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول وشركة إنبي.

كما يجرى العمل لإنشاء وحدة كبيرة الحجم بمحافظة بورسعيد وتنفيذ نظام تجميع المخلفات الحيوانية بالمنطقة المحيطة، إضافة إلى إنشاء وحدة تجريبية تعمل بنبات الطاقة لشركة بيوديزل مصر، فضلا عن المراجعة البيئية بالتعاون مع قطاع الحماية البيئية ودراسة إنشاء وحدات غاز حيوي بالمجازر، وتنفيذعدد من مشروعات الوقود الحيوي بمحافظات الجمهورية.

وزيرة البيئة

كما اعتمد المجلس التشكيل الجديد لهيئة المكتب برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كرئيس لمجلس الأمناء، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم المخلفات كنائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية كأمين للصندوق، والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الاهلية ممثلاً عن المجتمع المدني أمينا عاما.

وتم خلال الاجتماع عرض الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، واعتماد مشروع الموازنة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وعرض مصروفات وايرادات المؤسسة خلال هذا العام.

مؤسسة الطاقة الحيوية

يذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وهي مؤسسة مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي ويطبق عليها القانون رقم 149 لسنة 2019. وتهدف إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية فى مصر، وإزالة كافة المعوقات الفنية والحواجز المؤسسية للمساعدة فى تطبيق ونشر هذه التكنولوجيات من خلال تقديم الدعم الفني لنقل أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقة الحيوية وذلك من خلال تنفيذ مشروعات رائدة بشراكات مع جهات عالمية ومحلية