وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم واشنطن الثابت لرئيس النيجر

أجرى أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اتصالًا هاتفيًا مع محمد بازوم، رئيس النيجر، صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

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واشنطن ترفض الجهود المبذولة لقلب النظام الدستوري

وأكد وزير الخارجية، خلال الاتصال، الدعم المستمر والثابت من الولايات المتحدة الأمريكية لـ"بازوم"، مشددًا على أن واشنطن ترفض الجهود المبذولة لقلب النظام الدستوري.

دعم الحكم الديمقراطي واحترام سيادة الدولة

وتابع أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب النيجر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين في دعم الحكم الديمقراطي واحترام سيادة الدولة والقانون وحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن مجموعة جنود الحرس الرئاسي في النيجر، كانت قد أعلنت، عبر التليفزيون الوطنى، الأربعاء الماضى، عن عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وذلك بعد ساعات من احتجازه فى القصر الرئاسى، وتلا العسكريون بيانًا تضمن إعلان إغلاق الحدود، وفرض حظر تجول فى أنحاء البلاد.