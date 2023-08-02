الأرصاد توضح السبب الرئيسي وراء حالات الغرق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أسباب حالات الغرق التي تحدث، موضحة أن تيارات السحب هي سبب من الأسباب وذلك لعدم معرفة الناس بها.

تيار السحب

وقالت الهيئة، إن تيار السحب عبارة عن تيار مائى شديد يتحرك بسرعة كبيرة فى اتجاه البحر تتراوح سرعته بين (2.5:0.5) متر فى الثانية (أسرع من أي سباح أوليمبى).

وتابعت، أن تيار السحب يبدأ من عمق متر تقريبًا يحدث فى معظم الشواطئ الرملية التى بها أمواج مرتفعة، حيث أن المياه التى تتدفق مع الأمواج تحتاج لأن تعود مرة أخرى إلى البحر فترجع عن طريق أى قناه رملية (تكون المياه بها كأنها نهر يتحرك بسرعة داخل البحر) ويأخذ تيار السحب أى شيء فى طريقه ويسحبه داخل البحر.

ويحدث تيار السحب عندما يظهر الماء أهدأ أو بدون أمواج مد أكثر من المناطق المحيطة، أي لا يكون الطقس سيئًا حتى تتشكل تيارات السحب، ويمكن أن يحدث في أيام صافية وهادئة ومشمسة على أي شاطئ به أمواج متكسرة، وأحيانا يظهر الماء معكرًا بالرمل أكثر من المناطق المحيطة، وقد تظهر المياه بلون أغمق مما حولها في أغلب الأحيان، وقد يظهر الزبد المتكون على سطحه بكثافة عن المناطق المحيطة به، أو ملاحظة وجود منطقة ليس لها بها أمواج على الرغم أن ما يحيط بها به أمواج.

كيفية التعامل مع تيارات السحب

يجب أن نهدأ تمام

يجب عدم السباحة باتجاه الشاطئ لأن ذلك سوف يستنفذ كامل طاقتك ومع أول موجة هينفذ قدرتك على المقاومة وسيحدث الغرق.

السباحة بشكل موازى مع الشاطئ حتى تستطيع أن تخرج من منطقة السحب وبعد ذلك تستطيع أن تسبح مع الأمواج باتجاه الشاطئ.