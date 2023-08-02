استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وفرص سقوط الأمطار.. تفاصيل الطقس حتى الاثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الايام القليلة المقبلة موضحة استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم وذلك حتى الاثنين المقبل.

الطقس السائد

وأضاف الهيئة، أن الطقس السائد شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

فرص سقوط أمطار

وذكرت، هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة اليوم الأربعاء، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

جات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 43