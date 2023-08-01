أجواء ربيعية.. تفاصيل حالة الطقس في العلمين الجديدة (ِشاهد)

رصد برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى اليوم.

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الأجواء في مدينة العلمين ربيعية وليست صيفية

وقال مراسل التليفزيون المصري، إن الأجواء في مدينة العلمين ربيعية وليست صيفية كما تشهد جميع محافظات مصر، داعيا المواطنين بالمجيء للعلمين من أجل قضاء العطلة الصيفية في المدينة، مشيرا إلى وجود وسائل مواصلات متوفرة من القاهرة أو الجيزة والمحافظات القريبة تتجه مباشرة لمدينة العلمين دون وجود أي مشقة.

وتابع: “الفعاليات الكبرى في مهرجان العلمين الجديدة تبدأ بنهاية هذا الأسبوع، إذ إنه من المقرر إقامة حفل غنائي كبير للفنان مدحت صالح يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس”.

محمد منير وحميد الشاعري

وأضاف: "الحدث الفني الضخم والأكثر جماهيرية الذي ينتظره الجميع ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة هو إحياء كل من الفنانين محمد منير وحميد الشاعري حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل الموافق 4 أغسطس"، لافتًا إلى أن الاستعدادات والتجهيزات تتم على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن مدينة العلمين رائعة للغاية، ومصروفاتها متاحة ومناسبة لكل المستويات، كما أن الممشى السياحي بمدينة العلمين مجاني، مضيفًا: “المدينة تشهد تطورا كبيرا هناك خلية نحل طوال اليوم من أجل استكمال وإنشاء المشروعات القومية في مدينة العلمين الجديدة”.

