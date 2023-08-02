إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالصف

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم أعلى الدائرى الإقليمى قبل نزلة الصف، ونُقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى لتلاقي العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة.

بلاغ بالـ حادث

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الدائري الإقليمي بمنطقة الصف.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء توقف سيارة ملاكى على جانب الطريق، اصطدمت بها سيارة مقطورة من الخلف أثناء قيام قائدها بمفاداه سيارة أخرى، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين في الـ حادث إلى مستشفى الصف المركزى لتلاقى العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النقض تحدد جلسة 18 فبراير لنظر طعون المتهمين في قضية شهيدة الشرف بالدقهلية

وفي سياق آخر حددت محكمة النقض جلسة 18 فبراير 2024 لنظر النقض المقدم من المتهمين فى قضية مقتل إيمان عادل المعروفة إعلاميًا (شهيدة الشرف) وذلك أمام الدائرة الأحد أ الجنائية وذلك على الحكم الصادر باعدامهم من محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت فى 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين في قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

وبكت أم الضحية عقب صدور الحكم وقالت حقك رجع لك يا إيمان ربنا رجع حقك في الدنيا يا بنتي نفسي اشوفه مشنوق زي ما شنق بنتي وهي تدافع عن شرفها.

وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما: أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبد الله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما في 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «ايمان عادل حسن عبده»- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن إستل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوه حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - شرع في مواقعة المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوة عنها وأوقف إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.