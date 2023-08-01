تجديد الثقة في النقيب أحمد عاصم مديرًا للعلاقات والإعلام بأمن الأقصر

اعتمد اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، الحركة الداخلية لضباط الشرطة بمديرية أمن الأقصر.

شملت الحركة، تجديد الثقة في النقيب أحمد عاصم، مديرًا للإعلام والعلاقات بالمديرية، وذلك للعام الرابع على التوالي؛ في إطار تنفيذ خطة الوزارة؛ لمواصلة تطوير آليات العمل الشرطي؛ لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

ويشار إلى أنه تم تكريم النقيب أحمد عاصم، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الأقصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70، ضمن الضباط المتميزين بالمديرية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن حركة ترقيات ضباط الشرطة لعام 2023، وتضم الحركة مجموعة من الضباط المتميزين في العمل الشرطي.

وقد تم ترقية العديد من الضباط وتعيينهم في مواقع قيادية حيث تم ترقية اللواء حسن عبد العزيز عبد الله، مديرًا لأمن الأقصر، ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية التي اعتمدها اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه سعت حركة ضباط الشرطه إلى استقرار الضباط وأسرهم، وتسعى الحركة أيضاً إلى توسيع حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة.