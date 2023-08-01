وزير الاتصالات ينعى حفيدة هاني محمود

نعى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق في وفاة حفيدته، إثر حادث مروري.

قال طلعت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ببالغ الحزن والأسى.. وبقلوب يملؤها التسليم والرضا بقضاء الله تعالى وقدره أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة للأخ والصديق العزيز الوزير المهندس هانى محمود فى مصابه الجلل لوفاة حفيدته الغالية فريدة والتى رحلت عن عالمنا فى عمر الزهور تاركة في نفوسنا جميعا غصة وألم عميق يصعب تجسيده في كلمات.. نسأل الله الرحمن الرحيم أن يرحم الفقيدة الغالية ويرزقها الفردوس الأعلى من الجنة ويلهم أهلها الصبر والسلوان”.