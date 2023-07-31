بطاطس بالفرن علي خطي المطاعم المكسيكية

بطاطس مكسيكية بالفرن ألذ وصفة بطاطس مشبعة ولذيذة المذاق بمكونات المطبخ المكسيكي، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير أصابع البطاطس المشوية بالفرن مع طبقة غنية بجبن الشيدر الرائع.

بطاطس مكسيكية بالفرن



مقادير بطاطس مكسيكية بالفرن

- البطاطس : 2 حبة

- الفاصوليا الحمراء : كوب

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- الشطة : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- مسحوق الكمون : ربع ملعقة صغيرة

- جبن الشيدر : 2 كوب

- البصل الأخضر : 2 ملعقة كبيرة

- الفلفل الحار : ملعقة كبيرة (مخلل)

طريقة التحضير

سخني الفرن إلى درجة حرارة 200 مئوية.

بطني صينية الفرن بورق الأولمنيوم ورشيها بالزيت وضعيها جانباً.

قطعي البطاطس إلى أصابع متوسطة.

اخلطي البطاطس مع الزيت وقلبي جيداً ثم أضيفي البابريكا، والشطة، وبودرة البصل، وبودرة الثوم، ومسحوق الكمون، وقلبي حتى تتغلف كل أصابع البطاطس.

وزعي البطاطس في صينية الفرن، واخبزيها لمدة 25 دقيقة أو حتى تنضج وتصبح مقرمشة وفي منتصف الخبز قلبي البطاطس قليلاً.

أخرجي صينية البطاطس من الفرن، ووزعي البطاطس في قالب خاص بالفرن.

وزعي جبن الشيدر المبشور، والفلفل الحار، والبصل الأخضر الشرائح، والفاصوليا الحمراء على سطح البطاطس، ثم ضعيها في الفرن لمدة دقيقتين أو حتى يذوب الجبن، وتقدم.