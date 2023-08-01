لطفى لبيب: لم أكن مرشحا لفيلم "عسل أسود" والزعيم ظاهرة لن تتكرر

حل الفنان القدير لطفي لبيب، ضيفًا على الإعلامي عمرو خليل في برنامجه “من مصر”، والذي يذاع على شاشة سي بي سي، والذي كشف خلاله أنه لم يكن مرشحا لفيلم "عسل أسود" ودوري كان سيقوم به الفنان محمد شرف، مردفا: "كان سيقوم به أفضل مني".



وقال لطفي لبيب إنه بدأ مشواره الفني مع محمد هنيدي وشارك معه في أغلب الأعمال، وسعيد بالمشاركة في فيلم "مرعي البريمو"، حيث استقبله هنيدي استقبال الابن، مضيفا أن المخرج سعيد حامد "سوداني" لكن تمصر بشمسنا، حيث أضاف للسينما المصرية الكثير.



لطفي لبيب: عادل إمام ظاهرة فنية لن تتكرر

وأكد أن الفنان عادل إمام ظاهرة فنية لن تتكرر أبدا، مضيفا أن دوره في فيلم "السفارة في العمارة" يمثل نقلة نوعية في أجره، حيث تقاضى 25 ألف جنيه، وكان الأعلى بالنسبة له، مردفا: "أعمالي "باقية".. ولم أندم على أي خطوة في مشواري الفني".



ولفت إلى أنه شارك فيما يقرب من 400 عمل فني منهم 100 فيلم، مضيفا: "بدأت حياتي في المسرح وأنهي حياتي أيضا في المسرح، أنا شبه معتزل الحياة الفنية، ومتفرغ للكتابة".



واستكمل لطفي لبيب: "سعد أردش كان أستاذي، وكنت اتعثر في اللغة العربية، فطلب مني قراءة القرآن الكريم لتحسين اللغة العربية، وبدأت في ذلك، وشكرا لـ"القرآن الكريم" لأنه ساعدني في اللغة العربية".