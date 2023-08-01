انطلقت فعالية أسبوع « لا للمخدرات » في جامعة أسيوط

بدأت فعاليات أسبوع « لا للمخدرات » برعاية كلية التربية جامعة أسيوط من 30 يوليو إلى 3 أغسطس بحضور أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بالجامعة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على أهمية توعية الطلاب بأخطار المخدرات على الأفراد والمجتمع والوعي الاجتماعي والثقافي والطبي بمخاطر المخدرات ومخاطرها

ويؤكد المنشاوي على الحاجة لرفع مستوى الوعي وشرح كيفية الوقاية من تعاطي المخدرات وأضاف أن الجامعة ملتزمة بدعم الطلاب لحل جميع المشاكل الاجتماعية والنفسية التي يواجهونها .. هذا ضمن الدور التربوي للجامعة

بدأت فعاليات الأسبوع بندوة بعنوان « المخدرات وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات » ألقاها الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

أشاد عبدالمولي بفعاليات أسبوع « لا للمخدرات » من ضمن برنامج الاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو في جامعة أسيوط وفي هذا الأسبوع سيتم مناقشة تعريف المخدرات وآثارها الخطيرة على الصحة النفسية والجسدية والعقلية للفرد والأضرار الجسيمة التي تسببها المخدرات للأسرة والمجتمع ومراحل التعاطي والإدمان والإدمان وتصنيفها وأنواع المخدرات حسب المصدر والغرض من الاستخدام وأكثر أنواع الإدمان وأعراضه شيوعًا والعوامل الرئيسية التي تؤدي المراهقين والشباب إلى الإدمان والإدمان تشمل تفكك الأسرة وقلة الإشراف وفساد بيئي ورفيق سيء وقلة الدافع الديني و استخدام العقاقير الطبية بدون حذر .. كما تناول أنسب الطرق العلميةللحد من الآثار السلبية لوباء المخدرات

وأعرب الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلمته عن تقديره البالغ لهذا النشاط الهادف لكلية التربية جامعة اسيوط وتمنى للمشاركين التوفيق في إيصال المعلومات حول هذا النشاط إلى الشباب .. موضحًا أن التنمية المستدامة ستكون ناجحة في الجمهورية الجديدة ويجب أن يشارك الشباب المشاركة في تحقيقها ولذلك يجب عليهم جميعًا الإقلاع عن المخدرات والإدمان حتى لديهم وعي وإرادة كاملين من أجل التعلم والعمل وأداء فرائض الدين

وأشاد الدكتور حسن محمد حويل عميد كلية التربية جامعة أسيوط بإدارة الجامعة للدعم الفعال في تنفيذ نشاط هذا الأسبوع « لا للمخدرات » ضمن خطة الجامعة لتكوين وتطوير وعي الشباب بالحملات الخارجية المنهجية لإبقائه فاقدًا للوعي وتدمير صحته وإبعاده عن البناء والتنمية وهو ما يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

وأشار الدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب جامعة أسيوط إلى أن فعاليات هذا الأسبوع تشمل حملات تثقيفية وفنية وثقافية ورياضية واجتماعية وعلمية وأنشطة للأسر والجوالة يأتي ذلك في اطار اهتمام الكلية باستضافة العديد من الفعاليات لتوعية الشباب حول خطورة المخدرات على الصحة والحياة والمجتمع