مصرع اثنين فى انهيار جزئى لعقار مكون من 3 طوابق ببنى سويف

مصرع أثنين في إنهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، إنهيار جزئي لعقار مكون من ثلاث طوابق بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر، شمال المحافظة، ما أدى لوفاة شابين أحدهما صاحب المنزل والآخر "سباك" اثناء قيامهما بأعمال تركيب أدوات صحية بالطابق الثاني للمنزل.

وأنتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وقوة من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة "خلف احمد سيد سيد" 23 عامًا، صاحب المنزل، بموقع الحادث، بينما تبني إصابة "جابر أشرف جابر" 21 عامًا، سباك، بتوقف بعضلة القلب، وجرى نقله إلى مستشفى بنى سويف الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة اثناء محاولة إسعافه.

وتم إيداع جثتي المتوفيين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت بإستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لإستصدار تصاريح الدفن.