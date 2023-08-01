موعد عرض "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي

يعرض مسلسل “سفاح الجيزة”، بطولة الفنان أحمد فهمي و باسم سمرة، يوم 25 من أغسطس الجاري، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

مسلسل "سفاح الجيزة” من بطولة أحمد فهمي وباسم سمرة، وصلاح عبد الله وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

ويتكون المسلسل من 8 حلقات من بطولة "أحمد فهمي" و إخراج "هادي الباجوري" ويشارك في بطولته ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، هايدي خالد.

وينتمي نوعية المسلسل إلى أعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاه من قصص واقعية وحقيقة، ويتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.