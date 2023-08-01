النائب هانى أباظة: ندعم ترشح الدكتور عبدالسند ونعد برنامجاً انتخابياً شاملاً

قال النائب هانى أباظة، عضو المكتب التنفيذى لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة لـ«الوفد» بالشرقية إنه يؤيد بكل تأكيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد أن المشاركة أمر هام ولا بد من العمل الجاد من خلال مرشحين جادين مثل الدكتور عبدالسند حتى لا تتحول انتخابات الرئاسة إلى استفتاء.

وأضاف: سوف نقوم فى الوفد بعمل ورش من المتخصصين لإعداد برنامج انتخابى يليق بمرشح الوفد وبقيمة هذا الاستحقاق.

وأكد أن الوفد لا يخوض هذه الانتخابات من أجل تجريح أو مدح الخصوم وإنما يتقدم إليها ووراءه تاريخ طويل من العمل السياسى وينافس بشخصية مرموقة وبرنامج انتخابى يحقق طموحات أبناء الشعب المصرى.