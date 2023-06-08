سر تحذير هيئة الدواء من استخدام المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن المضادات الحيوية ليس له دور إلا في العدوى البكتريا الصريحة، او عدوى مشتركة فيروسية مع بكتيريا، ويجب عدم تناولها إلا بستشارة الطبيب.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور المذاع على قناة etc مساء الأربعاء أن المضادات الحيوية التي تعطى عن طريق الحقن بدون اختبار أو وصف طبي، كارثية وقد تسبب الوفاة لا سيما التي تعطى لعلاج نزلات البرد.

وعلق على تحذيرات هيئة الدواء من استخدم المضاد الحيوي لعلاج نزلات البرد والحساسية، قائلا: " نزلات البرد عدوى فيروسية ولا تعالج بالمضادات الحيوية،والافراط في تناول المضادات الحيوية يؤثر على المناعة، ويقتل البكتيريا النافعة، ويتسبب في تكوين مقاومة بكتيرية تقاوم أقوى أنواع المضادات الحيوية ويصعب التخلص منها.

العدوى الفيروسية تكون درجة الحرارة اقل من 38

وأوضح أن العدوى الفيروسية تكون درجة الحرارة اقل من 38 ، وتعالج بالراحة، والمشروبات الساخنة، والغذاء البروتيني الجيد، وتناول الخضروات والفاكهة ، مع تناول قسط من النوم لا يقل عن 7 ساعات، ويفضل النوم المبكر، البعد عن التدخين، والقلق والتوتر، مع خافض للحرارة وبراستامول وفيتامين سي ود وزنك ومضادات الاكسدة، واخد لقاحات تحسن من اداء الجهاز المناعي، أما العدوى البكتيرية فدرجة الحرارة اعلى من 38 درجة مئوية، مع تكسير في العظام ويتحسن استشارة الطبيب.

مطالبة لمرضى الحساسية وكبار السن بعدم النزول يوم غد الخميس



وطالب الحداد مرضى الحساسية وكبار السن عدم النزول يوم غد الخميس لتجنت التقلبات الجوية ، وفي حالة الاضطرار للنزول يجب استخدام مضادات الحساسية، و بخاخات الصدر والانف، وغسل الانف بمياه البحر، ولبس الكمامات، وتناول السوائل الساخنة وفيتامين سي.

وحذرت إحدى الدراسات البريطانية الحديثة من الإفراط في تناول المضادات الحيوية لأنها تسبب الإصابة بسرطان الأمعاء، بعد اكتشاف العلماء وجود علاقة بين تناول المضادات الحيوية وزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.



وأوضح الأطباء بجامعة أبردين البريطانية أن كثرة تناول المضادات الحيوية يمكن أن تؤدي إلى تطور سرطان القولون لدى الشباب. وذلك وفقا لما نشره موقع لينتا. رو.



وأضاف الباحثون أن المضادات الحيوية ليست مرتبطة بسرطان المستقيم، ولكنها مرتبطة بسرطان القولون. وأن خطر الإصابة يزداد بنسبة 50 % لدى الأشخاص الذين هم دون الخمسين من العمر، وبنسبة 9 % لدى الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاما.



واعتقد خبراء الصحة أن سبب هذه العلاقة هو تأثير المضادات الحيوية في أنواع مختلفة من البكتيريا في ميكروبيوم الأمعاء، ما يؤدي إلى تغيير النشاط البكتيري وأضطراب وظيفة المناعة الطبيعية.



وكانت هذه هي أول دراسة تربط استخدام المضادات الحيوية بخطر الإصابة بسرطان القولون في وقت مبكر. ووصي الأطباء المرضى بتقليل تناول المضادات الحيوية، لأنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، خاصةً لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا. كما يجب تناول المضادات الحيوية فقط في حالات الضرورة، والالتزام بالتعليمات الطبية .