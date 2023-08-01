الزمالك ورفقاء رونالدو .. موعد مواجهة الأبيض والنصر المرتقبة

في مواجهة عربية مرتقبة ، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره النصر السعودي عند السادسة من مساء بعد غدٍ الخميس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالسعودية.





ويشارك الفريقان بالمجموعة الثالثة رفقة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي وبدأ فريق النصر مواجهاته في المجموعة بالتعادل مع الشباب ثم حقق الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري.

بينما تمكن فريق الزمالك من الفوز على نظيره التونسي في أولي المباريات برباعية، قبل أن يتعرض للخسارة بالأمس أمام الشباب في الجولة الثانية بهدف من دون رد عبر ركلة جزاء.

ويأتي ترتيب مجموعة الزمالك قبل بدء الجولة الثالثة بالمجموعة على النحو التالي .

1- النصر السعودي - 4 نقاط من مواجهتين

2- الشباب السعودي - 4 نقاط من مواجهتين.

3- الزمالك - 3 نقاط بعد مباراتين.

4- الاتحاد المنستيري التونسي بعد تلقي خساراتين.



على صعيد متصل قال أحمد حسام ميدو لاعب كرة القدم المصرية السابق ونادي الزمالك ، أن بالفعل مسؤولو الفارس الأبيض أرسلوا لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي جزء من الغرامة الموقعة على النادي من أجل حل أزمة إيقاف القيد.

وقال ميدو عبر تصريحات إعلامية الساعات الماضية، مسؤولو الزمالك أرسلوا 850 ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة من أجل تقسيط الغرامة لفك أزمة القيد، وننتظر فقط إلغاء إيقاف القيد من أجل التعاقدات الجديدة.

وأضاف:" بجانب أن نادي الزمالك يسعي أيضا لحل أزمة مستحقات اللاعب اتشيمبونج من أجل فك الأزمة.