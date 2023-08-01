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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حركة تنقلات الشرطة 2023.. العواري رئيسًا لمباحث مركز الأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر اللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، تولَّي الرائد محمد طلعت العواري، معاون مباحث المركز، رئاسة مباحث مركز شرطة الأقصر.

 اعتمد اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن الأقصر حركة التنقلات الداخلية بعد الحركة العامة التي أجراها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بشأن تنقلات الضباط للعام الحالي 2023.

كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على حركة تنقلات وزارة الداخلية 2023.
وقررَّ الوزير ترقية اللواء حسن عبدالعزيز عبدالله، من حكمدار الأقصر إلى مدير لأمن الأقصر؛ خلفًا للواء هشام عبدالغفار، بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد.

 تأتي حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023، في إطار التزام الدولة بتطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية وتوافقًا مع متطلبات المرحلة الحالية، وتهدف الحركة إلى تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًّا وصحيًّا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتوفير الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي للضباط بمراعاة ظروفهم الاجتماعية والصحية. 

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