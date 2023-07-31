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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أهلي جدة السعودي يفاوض قائد سان جيرمان

ماركو فيراتي
ماركو فيراتي

ينوى مسؤولو التعاقدات بنادى أهلي جدة السعودي الدخول فى مفاوضات جادة مع نجم باريس ساان جير مان الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

 

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و يدخل الأهلى السعودى فى صراع مع نظيره الهلال للحصول على خدمات الايطالى ماركو فيراتي لاعب باريس يان جيرمان الفرنسي.

 

ماركو فيراتي

 

و تداولت أبناء صحفية عن تقديم الهلال السعودي عرضا ضخما الى ماركو فيراتي و عقد يمتد لـ 3 سنوات ويتبقى فقط الاتفاق مع ناديه باريس سان جيرمان والانتقال لصفوف الزعيم.

يذكر أن الايطالى ماركو فيراتي قد انضم إلى سان جيرمان الفرنسي في صيف 2012 قادما من بيسكارا الإيطالي، وينتهي تعاقده الحالي بعد 3 سنوات في 2026.

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