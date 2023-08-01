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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أمين بدار الإفتاء يجيز زيارة القبور.. تجعل الميت سعيد (فيديو)

رسائل حب على قبر
رسائل حب على قبر الأديب أحمد خالد توفيق

أجاب الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول إنها لا تستطيع تجاوز مرحلة نسيان والدتها المتوفية منذ فترة قريبة، وتذهب لزيارة قبر أمها وتبكى، فما حكم البكاء أمام قبر المتوفى؟.  

 

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أمين الفتوى عن زيارة القبور في العيد: بلاش أول يوم.. فيديو


وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "ربنا يصبر قلبك، فعندما تذهبين إلى زيارة قبر والدتك، فلا مانع من البكاء، فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زار قبر أمه فبكى، وأبكى أصحابه، ما دام لا يوجد هناك ذكر لعبارات تخالف الشريعة الإسلامية".


وتابع: "عندما تذهب لزيارة قبر الميت، فإنه يكون فى قبره فى قمة الفرح والسرور"، لافتا إلى أن الإمام النووى، قال: " ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر، ويدعو لمن يزوره، ولجميع أهل المقبرة".

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