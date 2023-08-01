أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. عيار 24 بـ 2.461 جنيه

انخفضت أسعار الذهب في مصر في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1 - 8 - 2023، حيث شهد المعدن الأصفر تراجعا كبيرا في الأسعار خلال الاَونة الأخيرة؛ وذلك بفضل القرارات الحكومية برفع الرسوم عن استيراد الذهب.

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ويعتبر الذهب الملاذ الأمن للاستثمار، كما يعتبر الوقت الحالي الأفضل للشراء سواء للاستثمار أو للشباب المقبلين على الزواج.

ويبحث عدد كبير من المتابعين عن معرفة أسعار الذهب بشكل يومي، لذا في السطور التالية نكشف أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,449 شراء 2,461 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,245 شراء 2,256 جنيه.

عيار 21

عيار 21 بيع 2,143 شراء 2,153 جنيه.

عيار 18

عيار 18 بيع 1,837 شراء 1,845 جنيه.

عيار 14

عيار 14 بيع 1,429 شراء 1,435 جنيه.

عيار 12

عيار 12 بيع 1,225 شراء 1,230 جنيه.

سعر الأونصة

الاونصة بيع 76,168 شراء 76,524 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بيع 17,144 شراء 17,224 جنيه.

سعر كيلو الذهب

الكيلو بيع 2,449,143 شراء 2,460,571 جنيه.

سعر ضريبة الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".