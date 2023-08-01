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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي والمصري بالكأس.. الموعد والقنوات الناقلة

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري

يستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

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الأهلي يتقدم على الشمال القطري بهدف فيرمينيو في الشوط الأول

ونجح الأهلي في التأهل لهذا الدور بعد الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين، بينما فاز المصري على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة الأهلي والمصري

يتلقي الأهلي بنظيره المصري البورسعيدي في السادسة من مساء الخميس المقبل، في المباراة التي تُقام على على ملعب برج العرب.

القناة الناقلة

تُنقل هذه المواجهة على قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المباريات الرسمية خلال المواسم الماضية.

وكانت آخر مباراة بين الفريقين ببطولة الدوري العام المصري انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب.

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