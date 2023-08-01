الأهلي يتقدم على الشمال القطري بهدف فيرمينيو في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الأول بين الأهلي والشمال القطري بتقدم الفريق السعودي بهدف دون مقابل، في المواجهة الجارية بين الفريقين في معسكر النمسا لتجهيز لاعبي الطرفين للموسم الجديد 2023-2024.

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ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي والشمال:

سجل هدف الأهلي الوحيد في الشوط الاول اللاعب روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة 37 من عمر الشوط.

شهد الشوط الأول سيطرة من جانب الأهلي على الأحداث وكان الأكثر محاولة على مرمى المنافس، لكنه لم ينجح في تسجيل الهدف الأول.

شهد الشوط الأول تألق كل من رياض محرز وسان ماكسيمان ورياض بودبوز وروبيرتو فيرمينو بشكل لافت للنظر، وقدَّما مستوى جيدًا للغاية يبشر جمهوره الراقي.

بدأ الأهلي بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي وفهد حمد وريان حامد وأزجان أليوسكي.

في خط الوسط: علي الأسمري وزياد الجهني.

في خط الوسط الهجومي: رياض محرز وسان ماكسيمان ورياض بودبوز.

في خط الهجوم: روبيرتو فيرمينيو.

يمتلك الأهلي بقيادة يايسلة على مقاعد بدلاء ضد الشمال القطري كل من محمد الربيعي ومناف أبو يابس وسميحان النابت وفهد الرشيدي وإبراهيم الزبيدي وعبدالله المقرن ومراد خضري ومحمد المجحد وعبدالباسط هندي وعبدالله مسعود وحسن العلي وأيمن فلاته.