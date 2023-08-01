معمول الفستق الحلبي علي الطريقة اللبنانية

معمول الفستق الحلبي على الطريقة اللبنانية من أشهي وصفات المعمول من المطبخ اللبناني التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة.

معمول الفستق الحلبي

مقادير معمول الفستق الحلبي

- دقيق : 2 كوب

- السميد : كوب

- الزبدة : 200 غم (غير مملّحة، ليّنة)

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- ماء الورد : ربع ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقتان كبيرتان ونصف (أبيض)

- فستق حلبي : ربع كوب (مجروش)

- خميرة : ملعقة صغيرة

- سكر البودرة : حسب الرغبة (للتزيين)

معمول الفستق الحلبي

طريقة التحضير

اخلطي الدقيق والسميد في وعاءٍ كبير.

اخفقي في وعاءٍ ثانٍ الزبدة ثمّ أضيفي خليط الدقيق تدريجياً مع الخميرة واخفقي من جديد.

أضيفي البهارات المشكلة، الحليب وماء الورد واخفقي من جديد حتى تشكّل عجينة متماسكة.

ضعي العجينة في وعاءٍ مدهون بالزبدة واتركيها في مكانٍ دافئ ليتضاعف حجمها لحوالي 5 ساعات.

اخلطي في وعاءٍ صغير الفستق الحلبي والسكر.

قسّمي العجينة إلى كرات صغيرة.

خذي كل كرة وضعي ملعقة من الحشوة داخلها ثمّ أغلقيها بالشكل الذي تحبينه أو استعيني بقوالب المعمول.

اخبزي المعمول في صينية فرن لحوالي 20 دقيقة حتى تصبح ذهبية.

زيّني المعمول بالسكر الناعم ثمّ قدّميه.