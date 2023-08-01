مدرب الوداد المغربي: هدفنا الثأر من الهلال ولا نخشى جمهوره

شدد عادل رمزي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي على صعوبة مباراة الهلال في الجولة الثالثة من مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال، وأن هدف الفريق هو إقصاء الفريق السعودي.

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عادل رمزي: هدفنا الثأر من الهلال ولا نخشى جمهوره

يواجه نادي الهلال السعودي نظيره الوداد المغربي غدًا الأربعاء في مباراة حاسمة للتأهل لدور ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

وقال عادل رمزي مدرب الوداد المغربي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الهلال بالبطولة العربية: "التوقعات حول نتيجة المباراة مفتوحة، ونتمنى أن نرد الثأر ونخرج الهلال من البطولة أمام جمهوره وعلى أرضه".

وأضاف عادل رمزي: "سعيد بأن المباراة ستشهد حضور جماهيري كبير، ولا أخشى جمهور الهلال، لاعبي الفريق متعودون على المباريات الكبيرة وفي مثل تلك المناسبات".

تابع مدرب الوداد: "الفريقان لديهما اسم كبير، ولا يستطيع أحد أن يتوقع نتيجة اللقاء، وظروف المباراة صعبة".

أكد مدرب الوداد أنه شاهد الهلال وعرف أخطاءه، ويملك هجوم قوي وأكثر فاعليه، نعرف إمكانياتهم جيدًا وطريقتنا اللعب الهجومي ولكن لابد أن نكون واقعيين، ولدينا طريقة لإيقاف خطورة الهلال".

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