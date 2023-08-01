إسلام إبراهيم يكشف مستجدات حالة والدته الصحية

كشف الفنان إسلام إبراهيم، مستجدات حالة والدته الصحية، وأشار إلى أنها من المقرر أن تخضع لعملية جراحية بعد تحسن استقرار حالتها الصحية.

كتب إسلام إبراهيم منشورًا جديدًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: "الناس اللي كانت حابة تتطمن علي ماما لأني بتسأل كتير جدًّا دلوقتي هي تحت حاجة اسمها العلاج التحفظي أو التلطيفي لحين استقرار حالتها الصحية والسماح بدخول جراحة أو اتخاذ أي إجراء آخر".

ووجَّه الفنان رسالة شكر لكل من دعا لوالدته بالشفاء، قائلًا: "وبشكر كل حد دعالها واستمروا في الدعاء لا أراكم الله مكروه في عزيز".

كان إسلام إبراهيم، أعلن تفاصيل مرض والدته، وكتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك": "ماما بين ايدين ربنا الزهايمر وجلطة وكانسر ادعولها ربنا يخفف آلامها ويرحمها من العذاب اللي بتتعذبه ..نفسيتي متدمرة وإحساس مرعب بالعجز".

إسلام إبراهيم ينتظر طرح “ع الزيرو”:

في سياقٍ آخر، ينتظر الفنان إسلام إبراهيم طرح فيلم “ع الزيرو”، والذي يشارك في بطولته بجانب محمد رمضان وإسلام إبراهيم.

قصة فيلم “ع الزيرو”:



يناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى إنسانى تشويقى.

أبطال الفيلم:

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارٍ الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.