مورينيو يتلقى عرضًا من الدوري السعودي

تلقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي عرضًا سعوديًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن العرض المقدم لن يتعارض مع تدريب البرتغال للذئاب خلال الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "اَس" الإسبانية أن مورينيو يمتلك عرضًا من مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وافق على أكاديمية المهد الرياضية، من أجل البحث عن المواهب الجديدة في الأراضي السعودية.

وأكدت أن مورينيو سيكون أحد أعضاء الأكاديمية للأشراف عليها، كما سيكون الأميرعبد العزيز بن تركي الفيصل، وريما بنت بنت بدر، سفيرة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، بجانب إيوان لوبيسكو، لاعب الكرة السابق، وعدد أخر.

وشدد "اَس" على أن هذا العمل لن يتعارض مع عمل مورينيو كمديرًا فنيًا لروما الإيطالي خلال الموسم الجديد، لكن المدرب لم يحسم قراره بعد.